Entrerriano citó por redes a una adolescente y abusó de ella

Tras atacarla sexualmente, le robó el ceular. El individuo fue localizado y luego puesto a disposición de la Justicia.

Un joven de 18 años quedó detenido por los supuestos delitos de abuso sexual simple y hurto este domingo en La Paz tras citar a través de una red social a una adolescente de 17, quien manifestó que el sujeto la tocó en contra de su voluntad y le robó el celular.

El hecho se registró la tarde noche de este domingo en el límite entre los barrios Candil y La Milagrosa Sur de la ciudad, según se informó a La Sexta desde la Departamental La Paz de Policía.

La adolescente denunciante “manifestó que mediante la red social Facebook, acordó un encuentro con un joven de 18 años”, con quien caminaron “hasta el zanjón que conecta B° Candil con B° La Milagrosa Sur”, momento en el cual “el joven intentó propasarse, posteriormente le sustrajo su teléfono celular Samsung Galaxy A30 de color azul y salió corriendo hacia B° La Milagrosa Sur”, indicaron las fuentes policiales.

Tras realizar tareas investigativas, “se logró dar con el denunciando, el cual se encontraba en una vivienda del B° La Milagrosa Sur”, donde se le preguntó por el celular de la víctima e “hizo entrega del móvil de forma voluntaria”, señalaron desde la fuerza.

Por disposición de la Fiscalía de La Paz, se dispuso el secuestro del teléfono celular y la detención del joven, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia. Ahora

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