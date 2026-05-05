Concepción del Uruguay: Menor sorprendido cuando provocada daños con un hacha en comercio

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este martes, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un menor de edad que fue sorprendido tras provocar daños en un comercio céntrico de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 04:20 horas, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de una persona vestida con ropas oscuras que se encontraba golpeando el cristal de un local comercial ubicado en calle Alem al 50.

Al arribar al lugar y realizar una recorrida por la zona, los efectivos lograron localizar a un joven de 15 años. Al realizar el palpado de seguridad sobre sus prendas, se constató que el adolescente llevaba consigo un hacha de mano.

En el local damnificado, un comercio dedicado a la venta de videojuegos, se observaron daños materiales en la vidriera. La autoría del hecho fue confirmada a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se visualiza claramente al menor aprehendido provocando los daños mencionados.

Ante esta situación, la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso la intervención inmediata de la Comisaría de Minoridad y de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El joven quedó a disposición de las autoridades competentes bajo la carátula de daños en flagrancia siendo entregado a sus progenitores.

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