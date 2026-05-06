Autovía Artigas: Volcó un camión con cerdos y varios animales murieron

El siniestro ocurrió a la altura del arroyo Molino, en el departamento Uruguay. El conductor del transporte no sufrió lesiones y logró salir por sus propios medios.
El vuelco de un camión con cerdos provocó complicaciones esta tarde sobre la Autovía José Gervasio Artigas, en el departamento Uruguay, luego de que el transporte sufriera un desperfecto mecánico y terminara volcado sobre la banquina.
Se dio a conocer que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 14:30 a la altura del arroyo Molino, en sentido norte-sur. El vehículo, un camión Mercedes Benz que trasladaba animales vivos hacia Concepción del Uruguay, perdió el control y volcó mientras circulaba por la Autovía 14.
Los testigos indicaron que el conductor logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones. No obstante, varios de los cerdos murieron como consecuencia del impacto, mientras que otros quedaron dispersos en la zona tras romperse parte de la estructura de carga.
Animales dispersos y tareas de asistencia
Las imágenes registradas en el lugar mostraron al camión recostado sobre uno de sus laterales en la banquina, mientras numerosos animales quedaron esparcidos a pocos metros del vehículo. Algunos cerdos lograron salir con vida y fueron rescatados por quienes trabajaron en el operativo.
Fuentes vinculadas al hecho señalaron que el vuelco se habría producido por un desperfecto mecánico, aunque las circunstancias exactas eran materia de investigación. El tránsito presentó complicaciones momentáneas debido a la presencia de animales sobre el sector de la autovía.
En el lugar trabajaron equipos de asistencia para ordenar la circulación vehicular y resguardar a los animales sobrevivientes. Además, se realizaron tareas para remover el transporte y despejar completamente la zona afectada por el accidente.
Elonce