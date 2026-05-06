Concepción del Uruguay: Menores fueron demorados tras dañar la vidriera de un comercio

En las primeras horas de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la demora de dos adolescentes que fueron interceptados tras provocar daños en un local de electrodomésticos ubicado en el centro de la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 05:30 horas, cuando un llamado a la Sala de Comando alertó sobre la rotura de un cristal en la intersección de 9 de Julio y Ameghino. Según el reporte, tras el estallido del vidrio se observó a dos personas vestidas con prendas oscuras dándose a la fuga.

Al arribar al comercio, los efectivos constataron el daño en uno de los cristales laterales y localizaron un trozo de hormigón en el suelo, el cual habría sido utilizado para impactar contra la vidriera.

Minutos después, un móvil policial que realizaba tareas de prevención logró interceptar a los sospechosos en la zona de calles Rocamora y República del Líbano. Se trató de dos menores de 14 y 15 años, quienes coincidían con las características físicas aportadas inicialmente y llevaban remeras atadas al cuello.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso el secuestro formal de las prendas de vestir y el traslado de los jóvenes hacia la Comisaría del Menor y la Familia. Tras cumplimentar los pasos legales de rigor, ambos fueron entregados a sus respectivos responsables legales.

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