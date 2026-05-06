Escapó de un control en Entre Ríos y cayó tras una persecución en Corrientes

La fuga de un conductor a bordo de una camioneta robada desató un amplio operativo interfuerzas que comenzó en el norte de Entre Ríos y se extendió hasta la provincia de Corrientes, donde finalmente el sospechoso fue localizado y detenido.
Todo se inició cerca de las 11:30 de este miércoles en el puesto de control vial de Paso Cerrito, cuando efectivos que realizaban controles sobre el carril sur-norte detectaron una Ford Ranger sobre la que pesaba un pedido de secuestro por robo. La alerta fue emitida por el sistema lector de patentes (LPR), lo que motivó la inmediata intervención policial.
Al detener la marcha del vehículo, los uniformados solicitaron la documentación al conductor, un hombre mayor de edad, quien en un primer momento entregó la cédula vehicular. Sin embargo, segundos después aceleró bruscamente y escapó en dirección hacia Corrientes, según pudo confirmar Diario Río Uruguay con fuentes policiales.
Persecución, operativo cerrojo y rastrillajes
Ante la fuga, personal policial inició un seguimiento controlado y dio aviso a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina apostados en el peaje Piedritas. Antes de llegar al lugar, el conductor realizó una maniobra evasiva y tomó camino hacia la localidad correntina de Mocoretá.
La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que, a la altura del kilómetro 356, la camioneta ingresó a una quinta citrícola y se perdió de vista. Con autorización del propietario del predio, se desplegó un operativo cerrojo con participación de la Policía de Corrientes, fuerzas federales y bomberos voluntarios.
Poco después, el vehículo fue hallado abandonado, cerrado y sin ocupantes. Por disposición de la fiscalía de Mocoretá, encabezada por el fiscal Bruno Monzón, se ordenó el secuestro de la camioneta para peritajes y la intervención de personal especializado en rastros.
Aprehendido
Horas más tarde, tras intensos rastrillajes en la zona rural y con apoyo de drones, el sospechoso fue localizado sobre la Ruta Provincial 33, en inmediaciones de Colonia Buena Vista, donde finalmente quedó detenido.
De acuerdo a la información incorporada a la causa, la camioneta había sido robada días atrás en la localidad de City Bell, partido de La Plata. La investigación continúa para determinar si el detenido actuaba solo o si existen otras personas involucradas.