Concepción del Uruguay: Ponen a disposición de la justicia federal a un ciudadano extranjero que ingresó ilegalmente al país

En el marco de los operativos de prevención que realiza la Policía de Entre Ríos, un hombre de nacionalidad española fue puesto a disposición de las autoridades federales tras detectarse irregularidades en su situación migratoria.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició alrededor de las 18:00 horas de este martes en la estación de servicio ubicada en el kilómetro 105 de la Ruta Nacional 14. Personal de la Comisaría Talitas identificó en el lugar a un hombre de 52 años, oriundo de la provincia de Alicante, España, quien se encontraba descansando y manifestó que viajaba «a dedo» desde Villaguay hacia la provincia de Buenos Aires.

Al momento del control, el sujeto no contaba con documentación personal ni equipaje, por lo que fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales de la Jefatura Departamental Uruguay para su correcta identificación.

Tras realizar las consultas pertinentes, se constató que no poseía impedimentos legales. Sin embargo, al dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, se informó que sobre el ciudadano pesaba un expediente del Juzgado Federal de la Provincia de La Rioja.

El organismo confirmó que existía una orden de expulsión del país debido a que el hombre había ingresado al territorio argentino de forma ilegal.

Ante este hallazgo, la Justicia Federal ordenó que el hombre de 52 años fuera puesto a disposición de la Policía Federal Argentina en Concepción del Uruguay. Allí se iniciaron los trámites correspondientes ante el Consulado Español para proceder con su situación legal y migratoria.

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