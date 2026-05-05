Concepción del Uruguay: Falleció Pedro Antonio Núñez (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 5 de mayo del 2026. Su esposa: Norma Susana Calzia. Sus hijos: Viviana, Rodrigo, Albar, Fernando, Claudia, Paola, Oscar, Diana y Matías. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanas, sobrinos, conocidos y demás familiares. Participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 sala velatoria «B» y recibirán sepultura el 6 de mayo del 2026 en el Cementerio de C. del Uruguay a las 10.00 hs. Casa de Duelo: 26 del Oeste Norte 160, servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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