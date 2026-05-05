Gualeguaychú: rescatan a una víctima de trata y detienen a un hombre

Tras dos allanamientos, una mujer fue rescatada por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Gualeguaychú. Un hombre fue detenido y quedó bajo la órbita judicial por explotación sexual.
En el marco de una investigación en curso en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el juez Hernán Viri ordenó el allanamiento simultáneo de dos domicilios en la ciudad, presuntamente vinculados a una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres, supo R2820.
Durante el operativo, llevado a cabo este lunes, se logró rescatar a una víctima que fue puesta de inmediato bajo resguardo y atención de profesionales especializados. Además, se detuvo a un hombre mayor cuya identidad no trascendió.
En los inmuebles se secuestró documentación considerada clave para el avance de la causa, junto con material estupefaciente y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis periciales.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.