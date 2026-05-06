Concepción del Uruguay: Sujeto fue detenido tras atacar la vivienda de una vecina con un machete

Un hombre de 43 años fue aprehendido anoche tras protagonizar un violento episodio en las inmediaciones de calle 22 del Oeste y Posadas. El sujeto fue acusado de amenazar a una mujer y provocar daños en su propiedad utilizando armas blancas.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente se reportó alrededor de las 21:00 horas. Según la denuncia de la damnificada, una mujer de 34 años, el agresor persiguió inicialmente a sus hijos menores de edad y luego se dirigió a su vivienda. Una vez allí, el hombre utilizó un machete para golpear el cerco perimetral y destruir la puerta de ingreso, mientras profería insultos y amenazas de muerte.

Al arribar el personal de la Comisaría Segunda, el sospechoso continuó con los insultos hacia la víctima en presencia de los efectivos. Al momento de ser identificado, el hombre de 43 años ofreció resistencia. Tras un palpado de seguridad, se constató que portaba una cuchilla entre sus prendas.

En una inspección posterior por la zona del ataque, la policía logró secuestrar:

Un arma blanca tipo machete.

Un palo con punta metálica que habría sido utilizado para violentar la puerta.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el traslado y alojamiento del detenido en la Alcaldía de la Comisaría Primera bajo los cargos de daño y amenazas en contexto de violencia de género.

Por su parte, la mujer fue asistida por personal de la Comisaría de Minoridad para radicar la denuncia formal, mientras que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena.

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