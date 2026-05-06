Quini 6: 33 apostadores ganaron más de $9 millones y cuatro son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 42-17-18-20-05-13. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 34-30-25-35-03-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.360.455.180.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 20-00-07-30-40-05. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.298.203,55. Cuatro son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 950 ganadores y cada uno percibirá $163.157,89. Elonce