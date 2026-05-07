Ambulancia que trasladaba una urgencia chocó contra un vacuno

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 16 de la ruta provincial 4, zona de Los Charruas. El vehículo sanitario impactó contra un animal que se encontraba sobre la calzada. El hecho reaviva la polémica y la preocupación por la falta de controles ante la presencia constante de animales sueltos en las rutas de la zona.

Una vez más, la imprudencia y la falta de control sobre los animales en la vía pública estuvieron a punto de provocar una tragedia. En las primeras horas de este jueves, la ambulancia municipal de Los Charrúas protagonizó un grave accidente mientras cumplía con una función crítica: el traslado de una urgencia médica.

El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial Nº 4, específicamente a la altura del kilómetro 16. Según informaron fuentes policiales, el vehículo sanitario no pudo evitar la colisión contra un animal vacuno, de pelaje Aberdeen Angus negro, que deambulaba suelto sobre la cinta asfáltica en plena oscuridad.

Operativo y localización del dueño

En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía local, personal de la Brigada de Abigeato y agentes de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las pericias y el ordenamiento de la circulación para evitar nuevos incidentes.

Producto de las tareas investigativas realizadas en el sitio, las autoridades lograron establecer el paradero del propietario del animal involucrado, quien debió presentarse en el lugar del siniestro para las actuaciones legales correspondientes.

Una problemática que no cesa: ¿Fallan los controles?

Este accidente no es un hecho aislado y enciende las alarmas en la comunidad. Cabe recordar que hace apenas unos días, un equino provocó otro grave accidente en la misma zona. Además, es frecuente observar caballos y vacunos pastando a la vera de las rutas 4 y 14, convirtiéndose en «trampas mortales» para quienes transitan por allí.

Ante la repetición de estos sucesos, los usuarios de las rutas y los vecinos del departamento Concordia comienzan a cuestionar con firmeza la eficacia de los controles preventivos. El impacto de hoy, que involucró nada menos que a un vehículo de emergencias, deja planteado un interrogante urgente para las autoridades: ¿Qué medidas se están tomando para retirar a estos animales de las rutas antes de que se pierda una vida?

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