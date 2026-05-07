Los simuladores de la corrupción: créditos falsos, actores pagos y destrucción de pruebas

La causa por el desvío de fondos públicos mediante la falsificación de créditos a emprendedores se encuentra en un momento crucial para saber si se avanzará en una investigación que, si bien no se ha detenido, encuentra escollos en planteos de los defensores de los acusados que están por ser tratados por el máximo tribunal penal de la provincia. Ninguno fue admitido en instancias inferiores, pero los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hicieron lugar a un recurso de impugnación extraordinaria.

En el dictamen del Ministerio Público Fiscal se sostiene que la decisión del STJ, por mayoría, es ilegal porque el Alto Cuerpo no tiene jurisdicción para tratar cuestiones de una investigación penal preparatoria, sin sentencia definitiva, cuando no se demostraron afectaciones de derechos constitucionales. En la fundamentación de la oposición a las nulidades planteadas por los abogados defensores, se detallan parte de las pruebas que comprometen a los acusados. Entre ellas, los chats encontrados en los celulares secuestrados, donde se revelan conversaciones inapelables sobre lo que habían hecho y cómo ocultarlo luego ante las auditorías del Tribunal de Cuentas.

Cabe recordar que, si bien aún no hay una pericia que haya determinado cuál fue el monto del desfalco, se investigan de casi un millar de créditos, a un promedio de 500.000 pesos cada uno, entre 2018 y 2023.

La Fiscalía destaca que las “Figuras Clave” eran los organizadores y funcionarios:

-Pedro Gebhart era la autoridad máxima de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor teniendo amplias facultades de trámite y otorgamiento de créditos bajo su órbita de competencia. Se le atribuye la firma y autorización de los expedientes falsificados, y ser el destinatario de la mayor parte de los fondos públicos sustraídos.

-Alejandro Usatinsky operaba como el nexo principal entre los funcionarios y la calle. Era el principal reclutador de personas a fin de obtener sus datos que eran utilizados para gestionar posteriormente un crédito por parte de las autoridades del programa. Era además quien coordinaba las tareas entre los diferentes reclutadores y tenía un control logístico total.

-Cristian Klein y Claudio Rosas Vico, eran funcionarios de la Secretaría, el primero actuaba como director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, y el segundo como director de Políticas y luego director General. “Sus puestos eran claves para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran internamente dentro de la secretaría sin complicaciones al contar con el aval de estas autoridades”, afirma la acusación.

-Los reclutadores territoriales (el eslabón intermedio) se encargaban de buscar masivamente a los usuarios tomadores de crédito (víctimas en su mayoría), falsificar sus firmas de ser necesario, y guiarlos en las sucursales bancarias. Matías Balbuena (alias «El Mago», oriundo de Hernandarias), de vínculo directo con Usatinsky, fue el reclutador de mayor volumen operativo. Luego seguían Pablo Frutos, Paula Yonas, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, entre otros, que captaban a grupos enteros de jóvenes para llevarlos a los bancos. Puntualmente en el caso de Yonas utilizaba las redes sociales e Instagram para captar mujeres desempleadas o madres solteras, citándolas en el microcentro para realizar las extracciones y llevándose el efectivo en mochilas.

Conversaciones injustificables

El 9 de marzo de 2022, Klein le envía a Gebhart una captura de pantalla del chat con Carolina Sacks, auditora del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien le preguntaba si él le podía pasar los datos personales en caso de mandarle una lista de emprendedores que estaban vinculados al expediente que se encontraban siguiendo desde el Tribunal. Klein le manda un listado de falsos emprendedores y organizan con Gebhart la compra de chips de líneas telefónicas a los cuales se comunicarían desde el Tribunal de Cuentas:

Klein: Ahí me mandó, ahora vemos si son los que no les subimos nada o si son nuestros teléfonos, lo que dejamos sin subir: 45. Pide listado seguramente para llamarlos.

Gebhart: ¿Y qué hacemos? ¡Comprá chips!

Klein: Voy a comprar 8 chips, que son los teléfonos que tengo, y a los otros les hacemos mails y se los paso.

Gebhart: ¿Y los que tenía Ale de teléfono y demás?

Klein: Sí, le puedo pasar los números reales de los 3 actores que teníamos para visitar.

Gebhart: Te pide 45 y solo le pasamos 8 números. Tenés 8 chips. ¿Podemos usar chips viejos?

Klein: Es que los chips viejos ya los pasamos como que son otros emprendedores, o sea, en la documentación que ya pasamos.

Gebhart: Bueno, comprá 16 por lo menos. Dos por cada teléfono.

Klein: Podemos intentar tener WhatsApp de un chip y llamada de otro chip en un mismo teléfono. Hablo con Claudio para ver si podemos hacerlo. Son los teléfonos que tenemos. Ponemos 16 números reales: 8 van a ser para llamadas o SMS y 8 para WhatsApp. Hoy a la tarde hacemos los mails y mañana terminamos de activar los teléfonos.

Al día siguiente Klein le manda un audio sobre una mujer que actuaría como emprendedora ante el llamado de la auditora:

Klein: Ahí hablé con Clau, ¿viste la mina que dijimos para que le llame? Bueno, justo esa mina había hecho un vídeo, así que tengo el vídeo acá en el teléfono para cotejar la misma historia, digamos, para contar la misma historia si llega a llamar, y la historia escrita que habíamos redactado esa vez. Así que, si te parece y quiere que la mina la llame, mañana se lo mandamos, digamos, o se lo mandamos hoy para que lo vaya aprendiendo y mañana que llame.»

Gebhart: Sí, está bien así. Ofrecele plata.

El 11 de marzo de 2022, los acusados estaban muy preocupados por la situación de los emprendimientos ante el Tribunal de Cuentas. Gebhart le envía a Klein:

«Mante, te mando este audio para cuando lo escuches, capaz que entro a una reunión. Me llamó el secretario avisándome que ayer Carolina fue a 16 emprendedores y no encontró ninguno. Consiguió un número de teléfono de 3. Habría que intentar buscar quiénes son esos tres, voy a averiguar. Por otro lado, seguramente te va a estar llamando porque hay que coordinar la visita para el lunes de cuatro”.

“Por favor, Mante, cuando veas esto, con Claudio (Rosas Vico), pónganse a trabajar en eso. Obviamente, llamalo, Alejandro, y bueno, vamos a identificar las personas, no van a poder ser las personas que quiera Carolina.»

«¿Vos creés que le diga a Mauro o al Pato que hablen con alguien? ¿Cuál es tu opinión?»

El 12 de marzo comienzan a hablar de las cifras que iban a pagar las personas por prestarse a la simulación de los emprendimientos.

Klein: Hasta hace media hora ya les pasamos las historias. Él está explicándole a la gente cómo actuar, el chamuyo, todo.

Gebhart: ¿Y qué plata le ofreciste?

Klein: No hablamos de números.

Gebhart: 20, ponele.

Klein: R.A., A.F., y C.L.. Esos ya los tengo. De la lista de 6.

Al día siguiente Klein indica: «Mañana al mediodía tiene que estar todo confirmado, gente y relatos.»

Operación Lavandina

En diciembre de 2023, a días de dejar sus cargos, comienzan a destruir los documentos físicos por medio del uso de lavandina:

Gebhart: Y por otro lado, fíjate después cómo está eso con lavandina, y echar, revolver lavandina para todos lados, y si no, compramos lavandina buena y pura.

Klein: Jaja, dale.

Al día siguiente Gebhart le consulta acerca de la efectividad de la medida:

Gebhart: ¿Anduvo lo de la lavandina?

Klein: Sí. Pero borraba solo las que estaban muy mojadas. Ayer a la tarde le eché de vuelta.

Gebhart: Mandale litros entonces.

Klein: Se borra bastante.

Gebhart: Ya sin decirle a nadie, ni a Chavo ni a Clavito, pero si funcionó lo de la lavandina, capaz que al mediodía, o ahora, o a la siesta, echarle dos bidones enteros. Yo lo que digo es, ¿cómo no nos llevamos sus documentos y decimos que estaban ahí y listo? Que no se los dejamos ahí, que se los robaron.

Klein: No se dio cuenta nadie. Yo solo le volví a echar, el jueves a la tarde.

El 20 de diciembre, luego del cambio de gestión, planificaban también la destrucción de evidencia digital, de esta manera:

Klein: Sí, eso lo habíamos hablado con Claudito, de entrar con el usuario del Guille desde una notebook, desde la vereda ahí o desde el estacionamiento para que llegue el wifi por el IP y borrar todo lo que podamos para hacerle maldad. Lo van a poder volver a cargar, pero les va a tardar un montón de tiempo.

Ese mismo día, expresaban su temor por si llegaba a hablar o denunciar alguno de los emprendedores:

Klein: Es mucha gente, boludo. Si uno canta, cagamos. Lo de papel siempre lo podemos explicar, pero si alguien habla, chau.

Gebhart: Van a trabajar y van a encontrar alguno. Va a aparecer el denunciante.

Las víctimas: pobreza, violencia y adicciones

La Fiscalía afirma que la investigación revela un patrón claro: “la estafa se sostuvo aprovechando el desconocimiento, la pobreza, la necesidad de las víctimas y, en algunos casos, incluso el sometimiento dentro de la propia organización”. Y revela que “distintas mujeres jóvenes, allegadas a Usatinsky captaban víctimas en escuelas secundarias y fiestas electrónicas”.

En este sentido, marcó que “el contexto de las operaciones de Usatinsky estaba marcado por una fuerte asimetría de poder. Testigos relatan que una chica, quien era mucho menor que él, sufría violencia de género, agresiones psicológicas y económicas. Usatinsky la controlaba obligándola a buscar víctimas para el fraude; si no colaboraba, la dejaba en la calle”.

Otra joven, pareja de Balbuena, “relató episodios similares de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre”. En este caso, luego de su entrevista, se solicitó al Juez de Garantías la aplicación de medidas de protección en favor de ella ante el temor vigente que tenía por su situación y todo lo que había sufrido.

Los fiscales Badano y Yedro (izq.). El escribano Pedro Gebhart: le atribuyen la firma y autorización de los expedientes falsificados, y ser el destinatario de la mayor parte de los fondos públicos sustraídos.

Algunos ejemplos de los damnificados que las defensas no quieren que declaren porque consideran que se pueden autoincriminar:

1. V.B.O. refirió que estaba sin hogar, expulsada de su familia por su identidad sexual. Una compañera de la escuela nocturna le ofreció dinero a cambio de ceder sus datos personales y DNI. Estando bajo los efectos de la droga le hicieron abrir una cuenta en un banco y retirar el dinero por ventanilla, se lo entregó a Alejandro, recibiendo unos 5.000 pesos.

2. J.A.C., vendedor ambulante de pan de 22 años, fue contactado por un compañero de trabajo de su padre bajo la falsa promesa de recibir una «ayuda humanitaria del Estado».

3. H.M.R. durante muchos años estuvo en una situación de consumo problemático de drogas y, como consecuencia, tenía deudas. «El Mago» le ofreció darle el dinero que precisaba a cambio de hacer un «movimiento» en su cuenta bancaria.

4. Una joven que era pareja de unos de los acusados relató episodios de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre. Luego de su testimonio, el Juez de Garantías dictó medidas de protección.

En el dictamen del MPF, Cecilia Goyeneche y Gonzalo Badano preguntan: “¿Son ellas las entrevistadas a las que la fiscalía no debe escuchar según el pedido de la defensa? ¿Son estos relatos los que ‘contaminan la psique de los fiscales’ y operan como el fruto envenenado sobre el resto de la investigación?”

Y agregan al respecto sobre lo que definen como “modus operandi sistemático”: “Como es evidente y muy lógico, los reclutadores no compartían la información de las maniobras de peculado con los fungibles tomadores de créditos. En la mayoría de los casos los engañaron diciéndoles que el dinero era ‘una ayuda del gobierno’, ‘un IFE’, o un ‘plan social’ que no se debían devolver”.

Los simuladores

Acerca del engaño a las autoridades de control, la Fiscalía sostiene que hubo una “simulación ante el Tribunal de Cuentas de remisión de expedientes a Fiscalía de Estado para proceder a su recupero”. “A partir del dictamen de la Fiscal (del TdC) Nanci Vinagre, es que se le requirió información a las autoridades del programa. En fecha 22/03/23 Pedro Gebhart informó falsamente que se había remitido a Fiscalía de Estado expedientes de créditos impagos para proceder a su cobro. Ante una nueva intervención de Vinagre es que el Rodolfo Vidoni de Fiscalía de Estado hizo saber que ninguno de los expedientes mencionados por Gebhart habían sido remitidos”, se relata.

“En otra oportunidad -continúa-, luego del dictamen Nº 74214 de la Fiscal Nanci Vinagre, se le requirió información a las autoridades del programa. En fecha 30/03/23 Pedro Gebhart informó falsamente que se había remitido a Fiscalía de Estado expedientes de créditos impagos para proceder a su cobro. También informó que se habían efectuado intimaciones vía correos electrónicos, lo que si bien era cierto estas estaban dirigidas a correos electrónicos inventados por los imputados”.

En este plan para intentar zafar de lo que ya parecía inevitable, realizaron “intimaciones de pago simuladas, dirigidas a correos electrónicos inventados que tenían por objeto recuperar el dinero por parte de emprendedores, muchos de ellos acompañados al Tribunal de Cuentas ante requerimientos”; “se acompañaron facturas que no fueron presentadas por los emprendedores, como así también pedidos de prórroga y relevamientos de proyectos falsos”; “incorporación de documentación falsa a los expedientes donde se simulaba hacer un seguimiento a los créditos”; y “adulteración y borrado de material informático de la Secretaría”.

Todas estas maniobras “impidieron conocer cuál fue el destino real de estos créditos que eran apropiados por los imputados una vez que se retiraba del banco”, lo cual, para el MPF, “es necesario determinar” debido a la obligación que imponen las Convenciones Internacionales.

“En un caso de corrupción sistemática que se extendió durante cinco años, con casi mil créditos otorgados a más de mil beneficiarios, donde las maniobras involucraron a múltiples actores con distintos roles”, sostuvieron los fiscales para pedir que se rechacen los pedidos de las defensas.

Adhesión de Fiscalía de Estado

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, respondió la vista como actor civil en la causa: “Esta Fiscalía de Estado adhiere en general a la postura y desarrollo argumental sostenido por el Ministerio Público Fiscal en la presentación efectuada en fecha 14/04/2026, en tanto ello resulte vinculado a la defensa del patrimonio Estatal Provincial”, sostuvo.

Planteó que “la apertura de la vía extraordinaria para dirimir cuestiones que no constituyen sentencia definitiva ni son equiparables a tales, no sólo que paralizaría las investigaciones penales sino que haría imposible la reparación económica, que es lo que interesa a esta parte”.

Y también se opuso a la cuestión de los testigos citados por Fiscalía: “Adherimos en particular a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal en relación a la no exclusión de las entrevistas. Resulta nítido en este aspecto que las defensas de quienes articulan los recursos en ciernes no cuentan con la legitimación que invocan en el marco del art. 18 de la C.N., ni mucho menos esta es la oportunidad procesal para un planteo de estas características”.

José Amado/Análisis