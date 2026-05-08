Procesaron con prisión preventiva a dos personas por enviar más de 100 kilos de marihuana por encomienda

La Justicia Federal de Concordia procesó con prisión preventiva a una mujer y a un hombre, en el marco de una causa que investiga una maniobra de tráfico de estupefacientes mediante encomiendas despachadas a través de la empresa Vía Cargo

La investigación comenzó el 17 de abril de 2026, durante un control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 240, en el puesto “Pucoruca” de Concordia. Allí, un can antinarcóticos marcó una encomienda enviada desde Eldorado con destino a Villa Soldati.

Con autorización judicial, se abrieron los bultos y se constató que contenían aproximadamente 66,935 kilos de marihuana. Frente a ello, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, ordenó una entrega vigilada, una herramienta prevista para investigaciones de delitos complejos.

Mientras avanzaba la pesquisa que tramita en la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt, se detectó una segunda encomienda, también vinculada a la mujer y dirigida al hombre, que fue interdictada en Eldorado por personal de la Policía Federal Argentina. Allí se secuestraron otros 37,558 kilos de marihuana.

En paralelo, se ordenaron dos allanamientos orientados a profundizar la investigación y asegurar elementos de interés para la causa.

El operativo culminó el 21 de abril en la sucursal de Vía Cargo de Villa Soldati, cuando el hombre se presentó a retirar las encomiendas y fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional.

En su resolución, la jueza federal consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que el hombre habría intervenido en el transporte de la droga, mientras que la mujer habría actuado como proveedora y remitente de los cargamentos.

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