Concepción del Uruguay: Investigan las circunstancias en las que un menor resultó lesionado durante la madrugada

Las autoridades policiales y judiciales de la ciudad se encuentran abocadas a esclarecer un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este jueves, en el que un joven debió recibir asistencia médica tras ser localizado con una herida en la zona urbana.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 04:30 horas, se tomó conocimiento sobre el ingreso al Hospital Justo José de Urquiza de un menor de edad que presentaba una lesión compatible con un impacto de arma de fuego en la zona lumbar.

Si bien inicialmente el joven habría referido haber sido víctima de una tentativa de robo de su bicicleta en inmediaciones de calle Rocamora, entre José Hernández y Ruiz Moreno, los investigadores habrían encontrado ciertas inconsistencias en el relato.

Según trascendió, el hecho de inseguridad tal como fue planteado inicialmente podría ser descartado, dado que el damnificado no habría aportado explicaciones fehacientes sobre la mecánica de lo sucedido.

Desde el nosocomio local se informó que la lesión sería de carácter leve, ya que el proyectil habría quedado alojado en una zona muscular subcutánea sin comprometer órganos vitales. El menor permaneció en observación de forma preventiva y se encontraría fuera de peligro.

Efectivos de la Comisaría Segunda y la División Investigaciones trabajan en el relevamiento de cámaras y testimonios para determinar la veracidad de lo acontecido. En este sentido, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de la agresión.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el joven habría estado vinculado recientemente a otros incidentes de distinta índole en la zona céntrica, por lo que los peritos analizan si la lesión podría estar relacionada con alguna circunstancia diferente a la denunciada o derivar de un evento que aún no ha sido totalmente clarificado por el involucrado.

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