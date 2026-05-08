Autovía Artigas: Automóvil chocó un equino a la altura de Talita

En las primeras horas de este viernes, se registró un fuerte siniestro vial en la Ruta Nacional 14, a la altura de la jurisdicción de Comisaría Talita, cuando un vehículo impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 07:20 horas en el kilómetro 121. Por el lugar circulaba un automóvil Fiat Palio conducido por un joven de 25 años, quien viajaba acompañado por su padre de 55 años y otro hombre de 41 años.

Según las primeras informaciones, el conductor no pudo evitar la colisión con un equino que deambulaba por la ruta. Tras el impacto, el rodado quedó posicionado en la banquina con daños materiales de consideración.

Al lugar arribó de inmediato el personal de la Comisaría Talita, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional y la Brigada de Prevención de Delitos Rurales. Debido a las características del choque, se solicitó una ambulancia para asistir a los ocupantes.

El hombre de 55 años fue trasladado al hospital local para una evaluación más detallada. El médico policial en turno, Dr. Esteban Pontelli, confirmó posteriormente que el paciente presentaba lesiones de carácter leve, específicamente una herida cortante en la región frontal. Los demás ocupantes resultaron ilesos.

Durante el operativo, personal de Gendarmería procedió al corte parcial de un tramo de la ruta para permitir las tareas de remoción y el trabajo de los peritos en el lugar. Las autoridades rurales trabajan ahora para establecer la propiedad del animal involucrado.

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