Herrera: Automóvil sufrió daños totales tras incendiarse en camino vecinal

De acuerdo a los primeros datos obtenidos, pasadas las 20:30 de ayer viernes, efectivos de la Policía de Entre Ríos, delegación Herrera, fueron alertados sobre el incendio de un automóvil en un camino vecinal ubicado a unos siete kilómetros al oeste de la localidad.

Según se pudo saber, los uniformados constataron que el único ocupante del rodado se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones. En tanto, el vehículo, un Volkswagen Gol, había sido consumido prácticamente en su totalidad por las llamas.

De inmediato se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las formas y circunstancias en que se produjo el siniestro.

Pocos minutos después arribaron al lugar dos dotaciones de bomberos. En primer término trabajó una unidad del Destacamento Bomberos Voluntarios de Herrera, con apoyo de un camión cisterna del Municipio, y posteriormente se sumó otra del Bomberos Voluntarios de Basavilbaso.

Los servidores públicos lograron extinguir el fuego y realizaron tareas de enfriamiento en la zona para evitar que las llamas se propagaran hacia un campo lindero

Crédito: FM Riel Basavilbaso

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