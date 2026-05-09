El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

Las decisiones se adoptaron luego de un informe técnico emitido a pedido del presidente del organismo por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, luego de una situación conocida a través de la prensa.

Las irregularidades en cuestión fueron confirmadas y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.

La conducción del CGE continuará trabajando en el caso para determinar si existen mayores responsabilidades, agotando todas las instancias necesarias.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados.