sábado 9 mayo 2026

Ya son más de 40 los expositores confirmados para la Expo Rural Concepción del Uruguay 2026

Faltando más de cuatro meses para su apertura, la Expo Rural Concepción del Uruguay 2026 ya muestra una convocatoria récord: más de 40 expositores confirmaron su participación en esta nueva edición, consolidando a la muestra como uno de los eventos agropecuarios, industriales y comerciales más importantes de la región y un verdadero polo de negocios para el sector.

La exposición se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, sobre la Autovía 14, km 132.

 

Un evento que une al campo y la ciudad

La Expo Rural de Concepción del Uruguay es mucho más que una muestra agropecuaria. Es el punto de encuentro donde el campo y la ciudad se dan la mano: productores, empresas, técnicos, familias y emprendedores comparten tres días de actividades, negocios y cultura en un predio que año a año crece en propuesta y convocatoria.

Su relevancia fue reconocida por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que la declaró de Interés Provincial.
Los números de la edición 2025 hablan por sí solos: más de 20.000 visitantes, más de 150 expositores y más de U$S 5 millones en negocios generados en tres días. Una dimensión que posiciona a la expo como un evento de escala regional con impacto real en la economía local y provincial.

La edición 2026 promete ser la más completa hasta el momento, con una programación pensada para todos los públicos y un despliegue comercial y técnico de primer nivel.

 

Una propuesta completa para el sector y la familia

Los visitantes encontrarán un extenso y variado programa que incluye:
* Maquinaria agrícola y tractores — importante despliegue de equipos y tecnología para el agro
* Equipamiento rural — soluciones para el trabajo y la vida en el campo
* Zona AgTech — innovación y tecnología aplicada al sector agropecuario
* Pista off road — test drive de vehículos 4×4 en circuito especialmente diseñado
* Jura y remate de hacienda — con la participación de las principales razas y criadores de la región
* Charlas técnicas — contenido de valor para productores y profesionales del agro
* Patio gastronómico — propuesta variada y de calidad para disfrutar durante la visita
* Shows musicales — artistas en vivo para cerrar cada jornada a puro entretenimiento

 

Sobre la Expo Rural Concepción del Uruguay

Organizada por la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, la exposici[on es el evento agropecuario, industrial y comercial de referencia en la provincia de Entre Ríos y la región.

Convoca anualmente a expositores, productores y público general de toda la provincia y provincias vecinas, posicionándose como un espacio clave para los negocios, la difusión tecnológica y el vínculo entre el campo y la ciudad.

 

Información y contacto

📍 Predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay | Autovía 14, km 132 | 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 | https://exporuralconcepciondeluruguay.com.ar/ | @exporuralcdelu | 03442-646872

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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