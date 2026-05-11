lunes 11 mayo 2026

Lamentable hallazgo en Concepción del Uruguay: Encontraron un feto sin vida en un contenedor de residuos

La Policía investiga el hallazgo de un feto sin vida en un contenedor de residuos ubicado en la zona de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, ocurrido durante la mañana de este lunes.

Según se informó oficialmente, el descubrimiento fue advertido por una vecina de 70 años, quien dio aviso a las autoridades. Personal de Comisaría Primera intervino en el lugar junto a una médica policial, constatándose la presencia de un feto masculino de aproximadamente cinco meses de gestación.

Según se confirmó a Génesis24, la causa fue caratulada como “establecer formas y circunstancias”, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar lo sucedido.

En el lugar trabajó además Policía Científica, y posteriormente los restos fueron trasladados a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para la intervención del médico forense.

La investigación continúa en curso bajo las actuaciones judiciales correspondientes.

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