Dos jóvenes motociclistas heridas de gravedad tras un siniestro vial ruta entrerriana

Dos mujeres resultaron con lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en Federación. La colisión se habría producido cuando el auto trató de esquivar una camioneta.

Dos jóvenes mujeres de la ciudad de Federación sufrieron un siniestro vial al ser embestidas por un automóvil VW Bora. El choque fue en el acceso a la localidad por la ruta provincia 44, en ceranías del barrio San Cayetano.

Según informaron medios locales, las dos mujeres que transitaban en la moto fueron trasladadas de urgencia al hospital local con lesiones de consideración, mientras que el conductor del automóvil padeció golpes y tuvo que ser rescatado del interior del automóvil por los bomberos voluntarios.

La mecánica del accidente está bajo investigación, pero las primeras observaciones indican que el vehículo habría sido el que provocó el siniestro. Tras el choque el VW Bora volcó.

La colisión se habría producido cuando el auto trató de esquivar una camioneta que ingresó a la ruta en forma inadecuada. Aunque hay otras versiones que todavía no fueron confirmadas.

La Última Campana – Radio City

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