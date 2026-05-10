Concepción del Uruguay: Vecino alertó a la policía y un robo pudo ser evitado

Durante la madrugada de este domingo, un intento de robo fue frustrado en una obra en construcción ubicada en la zona norte de la ciudad, gracias a la activación de los sistemas de seguridad y la inmediata intervención de los efectivos de la Comisaría Tercera.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente se registró alrededor de las 00:50 horas en una propiedad en obra situada en calle Perito Moreno, entre El Palmar y Los Glaciares. El propietario, un hombre de 46 años, fue alertado por su hermano —quien reside en las cercanías— sobre la activación de los sensores de movimiento en el interior del inmueble.

Tras el aviso, el damnificado se dirigió al lugar mientras se coordinaba el arribo de los móviles policiales, lo que habría provocado la huida de los delincuentes ante la inminente llegada de la fuerza de seguridad.

Al inspeccionar el lugar, el personal policial y el propietario constataron que autores desconocidos habían ejercido violencia para ingresar: arrancaron por completo la reja de una ventana trasera en la pared sur, dejándola tirada en el suelo, y forzaron la cerradura de una puerta lindante.

A pesar de los daños materiales y el ingreso al recinto, el peritaje realizado junto al personal de la División Policía Científica confirmó que los malvivientes no lograron sustraer ningún elemento del interior.

La celeridad con la que se dio el aviso y la rápida respuesta de la patrulla de Comisaría Tercera resultaron determinantes para asegurar la propiedad y evitar el perjuicio económico al vecino. En el lugar se realizaron tareas de búsqueda de rastros y se continúa con la investigación para dar con los responsables del intento de ilícito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

