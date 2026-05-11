Por sueldos adeudados, trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron al paro

La situación en la planta de Granja Tres Arroyos continúa marcada por la incertidumbre luego de que los trabajadores iniciaran medidas de fuerza ante el incumplimiento en el pago de salarios.

El conflicto comenzó el jueves, cuando la empresa no abonó la primera cuota correspondiente a la segunda quincena de abril, tal como se había acordado en audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo. Frente a esa situación, los trabajadores resolvieron avanzar con asambleas y trabajo a reglamento, profundizando luego la paralización de la faena en la planta de Concepción del Uruguay.

Desde los gremios señalaron que el malestar entre los empleados viene creciendo desde hace meses debido a los reiterados atrasos y pagos fragmentados de salarios, una situación que afecta directamente la economía de cientos de familias.

En las últimas horas, Sergio Vereda, representante del Sindicato de la Carne, explicó que actualmente la planta se encuentra sin actividad debido a que habitualmente no se trabaja los sábados, domingos ni lunes.

En ese marco, indicó que será recién el martes cuando se defina si los trabajadores retoman las tareas o continúan con las medidas de fuerza, dependiendo de que la empresa cumpla con el pago de la cuota adeudada acordada previamente.

La crisis genera preocupación en toda la ciudad, teniendo en cuenta que la firma representa una de las principales fuentes de empleo industrial de Concepción del Uruguay y uno de los actores más importantes del sector avícola nacional. Ahora

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