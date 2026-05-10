Policías frenaron un camión cuando intentaba pasar 39 vacunos con garrapatas por la provincia

En el marco de un operativo de rutina en la zona de La Paz la Policía prohibió el ingreso a la provincia de un camión cargado con hacienda infestada de garrapatas.

En concreto, los efectivospararon un camión marca Iveco con semirremolque en el puesto de control de Paso Telégrafo, ubicado en la Ruta Nacional 12, kilómetro 646. Durante la inspección se constató que el transporte trasladaba 39 animales vacunos de tipo invernada con presencia de garrapatas, lo que constituye una infracción a la Ley Nacional 12.566 y a la Resolución SENASA 382. La carga tenía como destino la localidad de La Francia, provincia de Córdoba.

Ante la irregularidad, personal de Fucofa y Senasa procedió a labrar las actuaciones correspondientes y dispuso el regreso inmediato de la hacienda a su lugar de origen, en cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

El operativo se enmarca en las tareas de control que buscan garantizar la sanidad animal y prevenir la propagación de plagas en el tránsito de ganado por rutas nacionales.