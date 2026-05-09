Un comienzo de alto vuelo en el Nacional de Atletismo U20 en el CEF

La pista del Centro de Educación Física N° 3 «Hugo La Nasa» en Concepción del Uruguay es sede, este sábado y domingo, de la 55a. edición del Campeonato Nacional u20. Es la primera vez en el historial que nuestra ciudad recibe a la máxima competición de los juveniles, pero que tiene una larga trayectoria como sede de otros Nacionales en mayores y menores y también Sudamericanos. La competencia es organizada por la Confederación Argentina de Atletismo y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Más de 400 atletas están compitiendo en nuestra ciudad, que llegaron de 20 provincias de todo el país, entre los que se pueden apreciar los máximos exponentes de la categoría u20, incluyendo algunos que también se lucen en la u18 o que vienen de destacarse en los Juegos Odesur de la Juventud en Panamá. Las delegaciones deportivas llegadas de los más diversos rincones del país, además de completar la capacidad hotelera de la ciudad, brindan un espectáculo deportivo de alto vuelo en la ciudad, además de ser una gran oportunidad para los 10 atletas uruguayenses que estarán compitiendo.

Este sábado fue la primera jornada de competencias, y aquí Milagros Damico representando a Salta, se consolidó como la más destacada atleta de la actual generación u20. Y así se lució en la pista «Profesor Hugo La Nasa» del CEF 3 de Concepción del Uruguay, donde se inició la 55a. edición del Campeonato Nacional de esta categoría.

Damico logró los 100 metros llanos con 11.61 (viento 0.6), donde también la uruguaya Brandy Romero (11.95) y las menores de FAM (Federación Atlética Metropolitana), Stefania Oblak (11.96) y Julieta Telias (11.97), bajaron los 12s. La marca de Damico representa el nuevo tope de los campeonatos y está a sólo una centésima de su flamante récord nacional, que consiguió en el Cenard. Ya en las eliminatorias se había mostrado en óptima forma con 11.59, aunque no se homologan por el viento a favor (2.2ms).

En esta jornada de apertura también hubo otros dos récords de Campeonato. El primero lo consiguió la tucumana Valentina Rosa Velárdez al ganar los 5.000 metros con 17:02.41 (bajó los 17:22.69 que había logrado el año paado). Y en el turno vespertino, el ya clásico duelo entre las menores Irene Pernía (Buenos Aires) y Zoe Gorski (FAM) esta vez quedó para aquella con 4:29.46, con Zoe en el segundo puesto (4:36.29) y bronce para la menor uruguaya Antonella Bonomi.

Los uruguayenses piden pista

Los atletas uruguayenses, mostrándose fuertes en la localía, iniciaron en buena forma este Nacional, logrando tres títulos en el sector masculino con sus principales figuras: Nicolás Cousillas en salto en largo (7.19, con viento a favor de 4.3ms), Adrián Viso en lanzamiento de jabalina (58.96) y Lucas Miño con 51.21 m. en lanzamiento del disco.

También, dentro de los varones, hubo buenas actuaciones del velocista santacruceño Santiago Guidetti con 10.69 en los 100 metros -lo escoltó Damián Suárez, de Río Negro con10.83- y de Iván Maidana (FAM), quien se llevó el título de 400 con 48.87, quedando en segundo lugar su compañero de equipo Luigi Valenza con 49.88.

Los otros títulos de varones fueron para los bonaerenses Wenceslao Martínez (3:57.34 en 1.500) y Valentín Dini Palazzo (34:07.49 en 10.000) y el santafesino Pietro Martina en salto con garrocha (4.40 m).

También en damas triunfaron las mendocina Paula Bartolini (57.37 en 400 metros llanos) y Coral Di Silvestre (48.72 en martillo)., Pía Cáceres (Santa Fe) con 3.00 m. en salto con garrocha y la bonaerense Rosas en jabalina, donde se llevó el título por tercer año consecutivo con 46.70 m. En lanzamiento de bala, y tras lograr medalla en el Odesur u18 de Panamá, la bonaerense Ornella Pérez triunfó ahora entre las juniors con 12.78 m.

El Campeonato, evaluativo para conformar el seleccionado argentino que competirá en el Campeonato Iberoamericano U20, previsto para junio en Perú, continuará este domingo en el CEF 3, con las primeras competencias desde las 8.30 de la mañana, para finalizar en horas de la tarde. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita y que también es transmitido vía stream, por el sitio de la Confederación Argentina de Atletismo (https://cada-atletismo.com/)

Comparte esto: Twitter

Facebook

