La provincia cerró la paritaria estatal con un aumento remunerativo y liquidará por decreto a los docentes

El acuerdo alcanzado con UPCN establece un incremento del 3,5 por ciento sobre los conceptos remunerativos, además de una actualización del 3,5 por ciento sobre el monto fijo acordado en febrero, en los términos oportunamente establecidos.

Asimismo, se acordó la realización de una reunión destinada a conformar una agenda de trabajo sobre temas sectoriales prioritarios y urgentes, cuya fecha será definida la próxima semana.

En relación con las asignaciones familiares, se garantizó que no sufrirán reducciones como consecuencia de los incrementos salariales, mediante la actualización automática de los topes de cada tramo, evitando así una disminución indirecta en los montos percibidos por los trabajadores.

Docentes

En el caso del sector docente, el Gobierno provincial informó que liquidará por decreto el incremento salarial ofrecido en la última audiencia paritaria. La actualización será del 3,5 por ciento, con carácter remunerativo, y se incorporará a los salarios mediante el correspondiente acto administrativo, a fin de garantizar su liquidación con los salarios de mayo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde al cierre del proceso administrativo de liquidación de haberes y aclararon que la aplicación del aumento no implica el cierre de la discusión salarial.

En ese sentido, el gobierno ratificó la continuidad de la mesa paritaria y expresó su voluntad de seguir negociando con los sindicatos docentes.