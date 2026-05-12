Dos hermanitos de 5 y 6 años fallecieron tras incendio en Concordia: el padre está grave

Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos del barrio Dos Naciones, en el barrio de La Bianca. El padre, de los chicos, permanece internado en grave estado.
Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos del barrio Dos Naciones, en el barrio de La Bianca, de la ciudad de Concordia.
En inmediaciones de calle Eva Perón, por causas que se tratan de establecer, se produjo un incendio en una vivienda.
Como consecuencia del siniestro, fueron trasladados dos menores de 6 y 5 años de edad, quienes fallecieron en el Hospital Masvernat.
Asimismo, fue derivado el padre de los menores, un hombre de 38 años, quien presenta quemaduras en las vías aéreas y permanece con asistencia respiratoria mecánica.
Según las primeras informaciones, los niños habrían estarían solos y el fuego se habría iniciado producto de una estufa que afectó el colchón de una cama.
Las versiones indican que el padre llegaba de trabajar e intentó salvarlos al ver las llamas, pero terminó con quemaduras graves y pelea por su vida en la UTI del Hospital Masvernat.
De manera preliminar, se investiga si las muertes fueron provocadas por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios y personal policial bajo las directivas del fiscal José Arias. El padre de los menores permanece internado en grave estado. Elonce