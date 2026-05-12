Tiempo en Entre Ríos: para este miércoles se anuncia un leve descenso de las temperaturas

El pronóstico anticipa un miércoles un poco más fresco y con neblinas durante la madrugada. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles con buenas condiciones climáticas en la provincia. Se anuncia que las mínimas que llegarán a los 7 grados y habrá un leve descenso de las temperaturas máximas.

Además, se anuncian neblinas durante la madrugada en todo el territorio provincial. No hay anuncio de lluvias por varios días.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblianas y cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé cielo parcialmente nublado y neblinas durante la madrugada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo parcialmente nublado. Ahora

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