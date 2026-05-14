Tiempo en Entre Ríos: anuncian un jueves con buen clima pero pronto volverá el frío

El pronóstico informa que, en los próximos días, ingresará a la provincia una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este jueves continuará el buen clima en la provincia. En esa línea, se anuncian algunas nubes y temperaturas otoñales, con máximas de 20 grados.

Sin embargo, los análisis meteorológicos muestran el avance de una nueva masa de aire frío de origen polar que volverá a reforzar las bajas temperaturas a partir del domingo y lunes.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada parcialmente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un jueves parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica un día mayormente nublado. Ahora

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