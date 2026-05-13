jueves 14 mayo 2026

Quini 6: nueve apostadores ganaron más de $35 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 13-26-34-06-02-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.932.472.382.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 27-04-13-00-01-34. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.199.025.677.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 18-38-17-05-27-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.213.761.409.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-37-26-36-00-40Hubo nueve ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $35.467.389. Cinco son de Santa Fe, uno en Buenos Aires, uno en Córdoba, uno en Formosa y el restante en Misiones.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 479 ganadores y cada uno percibirá $323.590,81. Elonce

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