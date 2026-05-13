Concepción del Uruguay: Principio de incendio en automóvil cuando se encontraba dentro del garaje

Un principio de incendio vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia durante la noche de este martes en Concepción del Uruguay. El incidente se registró pasadas las 20:30 horas en una vivienda, ubicada en calle 8 de Junio al 1700.

EL OPERATIVO

Tras recibir el alerta a las 20:32 horas, una unidad de primera intervención (móvil 28) se desplazó de inmediato al lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que el siniestro afectaba a un automóvil marca Ford Focus que se encontraba estacionado dentro del garaje de la propiedad.

TAREAS DE EXTINCIÓN

El personal estableció rápidamente un perímetro de seguridad y comenzó las labores de combate del fuego utilizando una línea de 38mm. El trabajo se concentró en la zona del motor del vehículo hasta lograr la extinción total de las llamas, evitando que el fuego se propagara al resto de la estructura de la vivienda.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el foco ígneo, los cuales serán determinados mediante las pericias correspondientes.

Crédito: 03442 – Bomberos Voluntarios CDU

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