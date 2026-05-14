Concepción del Uruguay: Recuperan moto robada y detienen a dos jóvenes con antecedentes

En una intervención realizada durante la madrugada de hoy, personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Uruguay logró frustrar el robo de un motovehículo y aprehender a los responsables en pleno acto.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo tuvo lugar alrededor de las 04:10 horas, cuando los uniformados, en el marco de sus recorridas de prevención, interceptaron en la intersección de Sarmiento y Enrique Gasc a dos sujetos que se desplazaban con un rodado de procedencia ilícita.

Tras una rápida identificación, se constató que se trataba de dos jóvenes de 17 años, quienes tenían en su poder una motocicleta Honda XR 150, de color negro con detalles rojos. El vehículo había sido sustraído momentos antes de una vivienda ubicada en calle Dodero al 100, previo forzamiento del traba volante y el tambor de encendido.

Ambos jóvenes poseen frondosos antecedentes delictuales, encontrándose fuertemente vinculados a diversos hechos de robo y hurto de motovehículos.

En el lugar del procedimiento, la policía logro secuestrar elementos clave que los malvivientes tenían en su poder:

Una pinza corta pernos (utilizada para violentar candados).

Una llave modificada (tipo «yuga») para forzar encendidos.

Prendas de vestir que sirven para la identificación de los autores en otros hechos.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, dispuso el secuestro formal de la motocicleta para ser entregada a su legítimo dueño, un hombre de 42 años. En cuanto a los menores, fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad, donde se cumplimentaron los pasos legales antes de ser entregados a sus progenitores, quedando supeditados a la causa judicial en curso.

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