Concepción del Uruguay: Nuevo equipamiento de alta complejidad para el Hospital Urquiza

Se trata de un moderno equipo de tecnología electroquirúrgica destinado a optimizar procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos. Se trata de un LigaSure FT10 de la empresa Valleylab, considerado un dispositivo de última generación para el sellado de vasos sanguíneos, venas y haces de tejido de hasta 7 milímetros de diámetro.

El nuevo equipo “fusiona permanentemente las paredes vasculares mediante presión y energía controlada, reduciendo la pérdida de sangre y reduciendo el procedimiento a la mitad de tiempo” , explicó el Dr. Juan Pablo Pretto, cirujano del Hospital Urquiza.

Por su parte, el director del nosocomio, Dr. Ariel Vales, destacó la importancia de la incorporación tecnológica para la institución y la región. “Es un equipo de última generación, único en la costa del Río Uruguay, con lo cual nos sentimos muy orgullosos de poder contar con este dispositivo” , expresó.

La adquisición del equipamiento se concretó en el marco de la obra de las nuevas instalaciones de Hemoterapia y Oncología, financiadas a través de CAFESG. Dentro de los pliegos licitatorios de la obra se incluía un ítem destinado específicamente a la compra de este dispositivo. “Esta es una modalidad habitual que tiene CAFESG, que dentro de los pliegos para determinada obra se exija la adquisición de algún bien que sea provechoso para la institución, en este caso el Hospital”,detalló Marcelo Bisogni, presidente de CAFESG.

Durante la mañana de este miércoles se realizó la firma de actas para el traspaso formal del equipo. Además de Vales, Bisogni y Pretto, participaron el secretario técnico del Hospital, Dr. Ernesto Vilches, y el inspector de obra de CAFESG, Darío Panizza

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