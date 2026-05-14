Concepción del Uruguay: Otra moto fue secuestrada y un joven quedó supeditado al hecho

En el marco de los operativos de prevención que desarrolla la Jefatura Departamental Uruguay, personal de la Sección Motorizada logró el secuestro de un motovehículo y la demora de un joven.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se inició alrededor de las 19:20 horas de este jueves, cuando los efectivos policiales, que realizaban recorridas preventivas, divisaron en la intersección de Balbín y Victorica una motocicleta ocupada por dos individuos. El rodado circulaba en aparentes malas condiciones, lo que motivó el intento de identificación por parte de los uniformados.

Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron un intento de fuga por calle Victorica en sentido sur, finalizando en las inmediaciones de una planta de gas ubicada en la zona de Estrada y Colectora Uncal.

En dicho lugar, el acompañante descendió del rodado y fue rápidamente reducido por los efectivos motorizados. Por su parte, el conductor abandonó el vehículo y logró darse a la fuga a pie a través de los terrenos lindantes.

El joven demorado, de 19 años de edad y domiciliado en el Barrio 68 Viviendas, fue trasladado para su correcta identificación. El vehículo en cuestión es una motocicleta Motomel C110 DLX, la cual presentaba numeraciones de motor y cuadro visibles y, de momento, no arrojaba pedido de secuestro en el sistema policial.

La Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro preventivo del rodado con el fin de establecer fehacientemente su propiedad y procedencia, dado que el conductor se dio a la fuga y el vehículo circulaba en condiciones irregulares. El joven aprehendido quedó supeditado a las actuaciones correspondientes.

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