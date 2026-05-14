Concepción del Uruguay: Automóvil se incendió durante la madrugada e investigan cómo ocurrió

Durante las primeras horas de este jueves, personal de la Comisaría Segunda intervino en un siniestro ígneo que afectó de forma total a un automóvil estacionado en la vía pública.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho fue detectado alrededor de las 06:10 horas en calle Ereño, entre Lauría y Sastre. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un vehículo marca Ford Falcon se encontraba en llamas.

De inmediato, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el sitio para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a zonas lindantes.

En el lugar se identificó a un hombre de 29 años como el actual tenedor del rodado. El mismo manifestó ante las autoridades haber adquirido el automóvil hace aproximadamente dos años.

Se investigan las formas y circunstancias en que se siniestrara el vehículo. Por tal motivo, se dieron inicio a las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de las autoridades de turno para esclarecer las circunstancias del hecho.

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