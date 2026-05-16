Comercialización de estupefacientes en Concepción del Uruguay: Se conocieron los resultados del mega-operativo

En continuidad con el mega-operativo desplegado durante la jornada de este sábado en Concepción del Uruguay, donde se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, se conocieron en las últimas horas los resultados finales de los procedimientos.

Tal como se informara previamente en Génesis24, las medidas fueron ejecutadas de manera conjunta por la Policía de Entre Ríos —a través de la División Drogas Peligrosas Uruguay y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal— junto a la Policía Federal Argentina, mediante la Brigada de Investigaciones de la D.U.O.F. local, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental Uruguay.

Según se confirmó a Génesis24, los operativos se desarrollaron en el marco de una causa por narcomenudeo iniciada en agosto de 2024, bajo la órbita de la Fiscalía Nº 4, a cargo de la Dra. Albertina Chichi. Tres de los allanamientos tuvieron lugar en el Barrio La Cantera 25, mientras que el restante se concretó en el Barrio CGT.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos:

Seis envoltorios tipo “piedra” de cocaína con un peso total de 29,1 gramos.

Veintitrés envoltorios de cocaína fraccionados.

Un envoltorio de marihuana.

Dos balanzas electrónicas.

Trece teléfonos celulares.

Elementos para fraccionamiento de sustancia.

Dos plantas de marihuana.

Dinero en efectivo por un total de $1.359.970, además moneda extranjera.

Dos motocicletas vinculadas directamente a la investigación.

Recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Asimismo, se procedió a la detención de tres personas mayores de edad, quedando todas ellas a disposición de la Justicia.

Desde las autoridades se destacó que el operativo arrojó un resultado altamente positivo, permitiendo avanzar significativamente en la investigación vinculada a la comercialización de estupefacientes en la ciudad.

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