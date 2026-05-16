Comercialización de estupefacientes en Concepción del Uruguay: Megaoperativo con allanamientos simultáneos

Desde las primeras horas de la tarde de este sábado, se lleva adelante un fuerte despliegue de seguridad con la realización de cuatro allanamientos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, las medidas se ejecutan en forma conjunta entre la Policía de Entre Ríos —a través de la División Drogas Peligrosas Uruguay y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal— y la Policía Federal Argentina, mediante la Brigada de Investigaciones de la D.U.O.F. (División Unidad Operativa Federal) local, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental Uruguay.

INVESTIGACIÓN POR NARCOMENUDEO

Los procedimientos se realizan en el marco de una causa iniciada en agosto del año 2024 por el supuesto delito de comercialización de estupefacientes a gran escala de contenido local. Las actuaciones se tramitan ante la Fiscalía Nº 4, a cargo de la Dra. Albertina Chichi, por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

De los cuatro operativos simultáneos, tres se están desarrollando en el Barrio La Cantera 25 y el restante en el Barrio de la CGT.

Si bien las tareas continúan en pleno desarrollo y se profundizan los registros minuciosos, las autoridades confirmaron que los procedimientos ya van arrojando resultados positivos con la localización de sustancias prohibidas listas para su comercialización.

BÚSQUEDA DE PRÓFUGO CON PEDIDO DE CAPTURA

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que, aprovechando el despliegue masivo en estos puntos estratégicos, las divisiones de Investigaciones e Inteligencia Criminal profundizan las medidas operativas para dar con el paradero de Germán Exequiel Rossi, alias “Tara”.

Rossi cuenta con un pedido de captura vigente al estar señalado como uno de los presuntos autores materiales del ataque con arma de fuego que sufrió Facundo Putallaz el pasado 20 de febrero, quien lamentablemente falleció el 17 de marzo en el Hospital Urquiza. Por este hecho, la causa principal se encuentra caratulada como «Homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

Los operativos continúan en marcha y se aguarda el cierre de las actas para conocer el balance final de secuestros, identificaciones y detenciones formalizadas.

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