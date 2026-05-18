lunes 18 mayo 2026

Siempre Sale en Entre Ríos: apostador ganó casi 10 millones de pesos en el Quini6

Un entrerriano ganó casi 10 millones de pesos en el último sorteo del Quini 6 bajo la modalidad Siempre Sale. La boleta se jugó en San Jaime de la Frontera, indicaron desde el IAFAS a Elonce.

El Quini 6 sigue haciendo felices a los apostadores entrerrianos y en el sorteo de este domingo, un afortunado ganó una interesante suma en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce, que una boleta jugada en la agencia Nº 242 de la localidad de San Jaime de la Frontera, en el norte entrerriano, se hizo acreedora de $ 9.695.590,07. En el Siempre Sale hubo otros 41 ganadores.

En tanto los grandes pozos quedaron vacantes y la próxima jugada del Quini 6, que se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 21.15, tendrá un pozo acumulado de $10.850.000.000.

 

Todos los números y sorteos del Quini 6 del domingo

Tradicional

Números sorteados: 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.225.219.170

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $2.268.858

 

La Segunda

Números sorteados: 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.772.464

Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $1.418.036

 

Revancha

Números sorteados: 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.715.115.088

 

Siempre Sale

Números sorteados: 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 35

Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $9.695.590

En el Pozo extra hubo 1.900 ganadores que recibirán $81.578. Elonce

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