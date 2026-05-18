Confirman que una entrerriana murió por envenenamiento en Mocoretá y sospechan de un asesinato

La investigación en torno al fallecimiento de una mujer oriunda de la provincia de Entre Ríos, cuyo cuerpo fue hallado a comienzos de la semana pasada en la localidad correntina de Mocoretá, dio un vuelco determinante en las últimas horas. Los resultados de los estudios médicos preliminares confirmaron que la víctima falleció por envenenamiento, lo que obligó a las autoridades judiciales a redireccionar el expediente y adoptar como principal hipótesis un presunto homicidio.

Hallazgo en el departamento y primeros indicios

La víctima fue identificada como Fabiana Inés Smitarello, de 50 años, quien era nativa de Villa del Rosario. Su cuerpo fue descubierto el pasado lunes por la mañana en el interior de un departamento alquilado sobre la avenida Italia al 400, en Mocoretá, informó APF.

La intervención policial se originó luego de que compañeros de trabajo de Smitarello advirtieran su ausencia injustificada y decidieran alertar a las fuerzas de seguridad. Al arribar al inmueble, los efectivos constataron que el lugar se encontraba cerrado con llave desde el exterior. Al ingresar, hallaron a la mujer sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras estimaciones de los peritos forenses, la víctima llevaba al menos 24 horas fallecida al momento del hallazgo. Si bien en una primera inspección ocular se determinó que el cadáver «no presentaba signos de violencia física ni lesiones visibles», los especialistas detectaron indicios clínicos compatibles con un cuadro de intoxicación aguda. Posteriormente, los análisis de laboratorio y los estudios médicos complementarios sepultaron la teoría de una muerte natural al concluir que el deceso fue provocado por la ingesta de una sustancia tóxica.

La pista del teléfono celular

Uno de los elementos que mayor sospecha despertó en los investigadores fue la desaparición del teléfono celular de Smitarello, el cual no fue localizado en ninguna de las dependencias de la escena del crimen.

No obstante, las pericias tecnológicas sobre las líneas de comunicación arrojaron un dato revelador: el dispositivo fue encendido y utilizado con posterioridad al fallecimiento de la mujer. El rastreo de las celdas de telefonía determinó que el aparato impactó primero en antenas de la ciudad entrerriana de Chajarí y, tiempo después, volvió a emitir señal desde la propia localidad de Mocoretá.

Un posible móvil económico y allanamiento al sospechoso

La hipótesis de un asesinato planificado cobró fuerza al entrecruzarse el recorrido del celular con los últimos movimientos financieros de la víctima. Los investigadores locales siguen de cerca una pista firme vinculada a una operación inmobiliaria reciente realizada por Smitarello.

Esta transacción comercial orientó de forma directa las sospechas hacia un hombre que mantenía con la vecina entrerriana una estrecha relación de índole económica. Ante la contundencia de los indicios, la Justicia ordenó un inmediato allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada a escasos metros del departamento donde fue hallado el cuerpo.

Durante el procedimiento, el personal policial logró el secuestro de:

• Un soporte informático para su posterior análisis.

• El sistema DVR de las cámaras de seguridad del domicilio del sospechoso.

Ambos elementos tecnológicos serán sometidos a minuciosos peritajes con el objetivo de reconstruir los movimientos del implicado durante las horas críticas y establecer si existió una maniobra delictiva planificada para terminar con la vida de la mujer y apoderarse de sus bienes o del dinero de la venta de propiedades. La fiscalía interviniente mantiene el expediente en pleno desarrollo de pruebas para lograr el total esclarecimiento del hecho.