Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada tras procedimiento policial

En horas de la tarde de este domingo, personal de Comisaría Segunda llevó adelante un procedimiento que permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída durante la mañana.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, la denuncia fue radicada por un hombre de 28 años, quien manifestó que autores desconocidos le habían sustraído su motovehículo marca Honda XR 150 cc, de color blanco con rojo, durante la noche anterior.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron entrevistas y el análisis de registros de videovigilancia, los efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en la zona del zanjón ubicado al final de calle Lucilo López, entre calles 21 y 22 del Oeste.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el vehículo será restituido a su propietario.

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