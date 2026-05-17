La ganadería aún refleja el daño que provocaron las secas de 2023 a 2025

Según estadísticas logradas en la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, durante abril se profundizó la caída en la actividad con un total de 960.900 cabezas faenadas, lo que representa una baja del 4,6% respecto a marzo y una contracción interanual del 15,3%, posicionándose como el décimo abril con menor faena en los últimos 47 años.

Esta escasez de hacienda es el resultado de la intensa liquidación de madres y la reducción de existencias registradas entre 2023 y 2025 debido a factores climáticos adversos. Aunque la faena de hembras bajó en abril al 47,2%, el acumulado del primer cuatrimestre se ubicó en 47,6%, una cifra que todavía supera el intervalo sostenible para mantener el ganado. Como consecuencia directa de esta menor oferta, la producción de carne vacuna retrocedió un 7,1% anual en el primer cuatrimestre del año.En contraste con el escenario local, el sector exportador mostró un gran dinamismo debido a una sólida demanda externa, concentrada principalmente en China y Estados Unidos. Los envíos al exterior crecieron un 15,7% interanual en el primer cuatrimestre, impulsados tanto por el volumen como por el aumento del precio internacional, que en marzo promedió los 7.923 dólares por tonelada (+41,9% anual). Gracias a esto, la facturación del primer trimestre superó los 1.024 millones de dólares, marcando un incremento del 58,4% respecto al año anterior.

Por otra parte, el consumo interno sufrió un fuerte impacto negativo, registrando un desplome del 14,0% anual en el primer cuatrimestre. El consumo per cápita cayó a 46,2 kilos al año, lo que equivale a una pérdida de 3,4 kilos por habitante en la comparación interanual. Este retroceso se explica por las fuertes subas previas en el precio de los cortes y por el hecho de que los salarios volvieron a crecer por debajo de la inflación general desde fines de 2025.

Finalmente, en materia de precios, el mes de abril mostró signos de estabilización y ajuste. En el Mercado de Cañuelas, la hacienda en pie promedió los $3.528 por kilo vivo, lo que significó una baja mensual del 4,9% y un retroceso del 7,4% respecto al récord de febrero. En los mostradores, tras meses de fuertes aumentos, el rubro de carnes y derivados interrumpió su tendencia alcista con una leve baja promedio del 0,2% mensual, destacándose las caídas en el asado (-1,5%) y la nalga (-0,7%). Esto ayudó a desacelerar la inflación interanual del sector cárnico al 47,8%, en un contexto donde el IPC general del Gran Buenos Aires aumentó un 2,8% mensual, manteniendo la inflación interanual de la región en un 32,6%.