Concepción del Uruguay: Dictan prisión preventiva domiciliaria para joven con antecedentes que robó una moto

Como se recordará, el pasado jueves en horas de la madrugada, personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar una motocicleta Honda XR150 que había sido sustraída de un domicilio en calle Dodero.

Según se confirmó a Génesis24, durante el procedimiento, llevado a cabo en la intersección de Sarmiento y Gasc, la Policía aprehendió a dos jóvenes de 17 años que tenían el rodado en su poder.

Debido a que uno de los implicados, cuenta con antecedentes delictivos, las autoridades judiciales ya habían intervenido con anterioridad en su situación, habiendo dispuesto en su momento el traslado del mismo a centros de rehabilitación especializados para menores de edad.

Atendiendo a la reiteración de estos delitos la Justicia determinó en las últimas horas dictar la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria para el joven.

Esta nueva medida de coerción se fijó de manera estricta y se extenderá hasta que el imputado cumpla los 18 años de edad en los próximos días.

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