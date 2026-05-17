Anticipan una semana de mucho frío en Entre Ríos

Por otro lado, se esperan que las máximas no superen lo 20° y el cielo podría presentarse de parcial a totalmente nublado a partir del martes. No obstante, no se anticipan nuevas inestabilidades ni lluvias.
Así estará el tiempo este domingo
En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 10 grados y la máxima de 14 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo nublado y lluvias aisladas.
En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 10 grados y máxima de 14 grados. En estas ciudades también se anuncia un día nublado con lluvias aisladas.
En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un domingo con lloviznas. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados.