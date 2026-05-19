Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, recuperan elemento robado e identificaron al principal sospechoso

En la mañana de este martes, personal de la División Investigaciones y de Inteligencia Criminal desarticuló la impunidad de un asalto que había tomado trascendencia en los medios días atrás, logrando recuperar lo sustraído mediante un rápido operativo.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se ejecutó a las 10:00 horas en una vivienda ubicada en la zona de calles 12 del Oeste Norte y 11 del Norte Bis. Gracias a las tareas de inteligencia de la fuerza, las autoridades judiciales libraron la orden de allanamiento que permitió el secuestro del teléfono celular Motorola G6 investigado y la demora de un hombre de 32 años.

El ilícito había ocurrido el pasado 14 de mayo, cuando una vecina de 54 años fue sorprendida por un desconocido tras salir de la Iglesia San Roque, quien le sustrajo su teléfono celular. Al tomar conocimiento personal policial activo los mecanismos investigativos, recolectando indicios precisos y alcanzando resultado positivo en pocos días.

El sospechoso fue trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa judicial comandada por la Fiscalía en turno.

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