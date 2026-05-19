Palacio San José: Jornada especial por el Día Internacional de los Museos

Este jueves desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana , junto a Cultura y el Palacio San José , vamos a estar realizando una jornada especial por el Día Internacional de los Museos 🏛️

Una experiencia participativa para vivir la historia de una manera distinta, con intervenciones teatralizadas, música en vivo, Emprendedores de Manos Enterrianas, espacios gastronómicos y más.

📍 Palacio San José – Concepción del Uruguay

🗓️ Jueves 21 de mayo

🕑 De 14 a 18:30 hs.

Nos encantaría que puedan acompañarnos 🙌🏼

Y también nos ayudan muchísimo compartiendo la invitación para que llegue a más personas 💚

📲 Inscripción: forms.comunicacionentrerios.com/f/354

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