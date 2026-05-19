Palacio San José: Jornada especial por el Día Internacional de los Museos

Este jueves desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana , junto a Cultura y el Palacio San José , vamos a estar realizando una jornada especial por el Día Internacional de los Museos 🏛️
Una experiencia participativa para vivir la historia de una manera distinta, con intervenciones teatralizadas, música en vivo, Emprendedores de Manos Enterrianas, espacios gastronómicos y más.
📍 Palacio San José – Concepción del Uruguay
🗓️ Jueves 21 de mayo
🕑 De 14 a 18:30 hs.
Nos encantaría que puedan acompañarnos 🙌🏼
Y también nos ayudan muchísimo compartiendo la invitación para que llegue a más personas 💚
📲 Inscripción: forms.comunicacionentrerios.com/f/354