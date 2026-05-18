Lanzan convocatoria nacional para la adopción de niña entrerriana de 6 años

Las personas adultas residentes en Argentina que estén interesadas en postularse para este llamado deben completar el formulario que se encuentra disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 29 inclusive (10 días hábiles).

La búsqueda

El RUAER busca una familia que desee integrar a A. y que cuente con disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que ella necesita.

A. tiene 6 años, desde hace tres se encuentra institucionalizada. Desde que nació atraviesa diversas situaciones de salud, logrando mejorías a través de apoyos integrales, tratamientos y cuidados específicos.

Asiste a una escuela de educación integral. Cuenta con certificado único de discapacidad (CUD).

Es una niña alegre, que disfruta de la música infantil, se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. El momento del baño es su preferido del día, al igual que los paseos en su cochecito. Le gusta la compañía de los adultos y estar rodeada de otros niños.

Contactos

La sede del Registro de Adoptantes está ubicada en Santa Fe 278, Paraná. Teléfonos: 0343 – 4209575/576. Horarios de atención: de lunes a viernes de 7 a 13. WhatsApp: 3435329475. Email: ruaer@jusentrerios.gov.ar

El Entre Ríos / Prensa RUAER