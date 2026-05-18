Narcomenudeo en Colón: Seis condenados a prisión efectiva del «Clan Da Silva»

La sentencia quedó firme este lunes. Entre los condenados hay cuatro hermanos que lideraban la venta de cocaína de manera organizada en el Barrio Medalla Milagrosa. Fueron derivados a distintas unidades penales de la provincia.

COLÓN – Una investigación judicial de largo aliento contra el comercio de sustancias ilegales en la región concluyó con una condena firme para seis personas —entre ellas cuatro hermanos—. Deberán cumplir penas de prisión efectiva en diferentes cárceles de Entre Ríos.

La resolución, dictada bajo la modalidad de juicio abreviado por el Juez de Garantías Dr. Jesús Penayo Amaya, adquirió firmeza en las últimas horas, lo que motivó el traslado inmediato de los implicados a los penales de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay, donde cumplirán sus respectivas condenas.

Las penas impuestas

La Justicia diferenció los niveles de responsabilidad de los integrantes de la banda de la siguiente manera:

Coautores: A los hermanos Ivo Daián Da Silva y Mauro José Da Silva se los condenó a la pena de 5 AÑOS de prisión efectiva como responsables directos del delito de comercialización de estupefacientes.

Partícipes y tenencia: En tanto, los otros dos hermanos, Kevin Ramón Da Silva y Fiorella Valentina Da Silva, junto a José María Calderón y Emanuel Domingo Viollaz, recibieron una pena de 3 AÑOS de prisión efectiva como partícipes del delito de comercialización y tenencia simple de estupefacientes.

Una red organizada en calle Durand

El legajo judicial estuvo a cargo del fiscal Dr. Alejandro Perroud, quien trabajó en conjunto con el personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón. Durante el proceso, la fiscalía logró acreditar científicamente que los imputados sostenían una estructura organizada y continua de venta de cocaína.

El epicentro de las maniobras delictivas se concentraba en varios domicilios, principalmente en calle Durand al 300, aunque también ramificaban las transacciones a otros puntos de la ciudad. La actividad ilícita se desarrolló, según comprobaron las autoridades, al menos entre marzo y octubre de 2025.

Allanamientos clave y el rol de los vecinos

La causa había tenido su punto de inflexión el 11 de octubre de 2025, cuando la policía provincial ejecutó cuatro allanamientos simultáneos. En dichos operativos se secuestraron dosis de estupefacientes listos para la venta, sumas de dinero en efectivo, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y elementos de corte y fraccionamiento.

Asimismo, el fiscal Perroud destacó especialmente el valor y el compromiso ciudadano de varios vecinos del Barrio Medalla Milagrosa. Sus testimonios e información brindada de manera pormenorizada ante las autoridades resultaron piezas fundamentales para reconstruir los movimientos diarios del «Clan Da Silva» y lograr, finalmente, desbaratar la banda de manera definitiva.

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