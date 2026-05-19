Río Uruguay: Prefectura secuestró mercadería valuada en más de 43 millones de pesos que pretendían pasar hacia Uruguay

En la tarde de este lunes 18 de mayo, el personal de la Prefectura Concordia detectó una maniobra de contrabando en el kilómetro 329,6 del río Uruguay, en la zona conocida como “El Cuadrado”.

Según se informó, al advertir la presencia del personal de la fuerza a cargo del prefecto Jorge Ribinski, los involucrados abandonaron una embarcación y se dieron a la fuga.

Durante el procedimiento, Prefectura secuestró por disposición de la jueza Federal, Analía Ramponi, y el secretario ad hoc – Iñaki Bosch – una embarcación con motor fuera de borda y un total de 1.891 unidades de mercadería de origen extranjero, entre ellas desodorantes, cigarrillos electrónicos, cremas anestésicas y prendas de vestir.

De acuerdo al aforo realizado, el valor total de lo incautado supera los 43 millones de pesos. Asimismo se detalló, que todo lo secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal.

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