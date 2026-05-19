Tiempo en Entre Ríos: anuncian un miércoles muy frío por la mañana y agradable por la tarde

Pronostican que los días muy fríos se mantendrán hasta el domingo inclusive. Para el lunes anticipan un leve ascenso de las temperaturas mínimas. Así estará el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles con buenas condiciones climáticas en la provincia. En esa línea, las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas y, para mañana, se espera que lleguen a los 3°C.

La semana continuará muy fría, con mínimas hasta el viernes que apenas treparán hasta 3 grados y máximas que rondarán entre los 15 y 18 grados.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. En la capital y alrededores se anuncia un día con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 2 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé un miércoles con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica una jornada algo nublada. Ahora

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