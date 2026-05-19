Comisiones de Diputados avanzaron en el marco procesal de Juicio Político y el fomento del Norte Provincial

Legisladores analizaron un proyecto que busca establecer el régimen de aplicación para la remoción de altos funcionarios por mal desempeño. Además, comisiones conjuntas evaluaron la creación de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió este martes 19 con el objetivo de avanzar en el tratamiento del mecanismo legislativo que propone un marco regulatorio para el procedimiento constitucional diseñado para juzgar la responsabilidad política de los funcionarios públicos de alta jerarquía en la provincia.

Durante el encuentro parlamentario, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, argumentó que la Carta Magna contempla el juicio político de fondo, pero carece de los pasos detallados para instrumentarlo. En este punto, la legisladora explicó: “El texto normativo viene a suplir la falta de precisiones sobre la apertura del proceso investigativo, las notificaciones, los plazos probatorios y la forma de ejercer la defensa”. Según Lena, el fundamento más relevante radica en la necesidad de otorgar un “marco de previsibilidad, certeza jurídica y consistencia constitucional al instituto del juicio político, de modo que se consolide como una herramienta de equilibrio entre los Poderes del Estado y no como un factor de incertidumbre”.

El proceso parlamentario busca, de esta forma, adecuar el encuadre legal utilizando como herramienta subsidiaria el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Los miembros de la comisión se abocaron a analizar el proyecto artículo por artículo, en compañía del autor de otro expediente de similar tenor presentado en gestiones pasadas, el senador Juan Pablo Cosso, así como consideraron propuestas del ex-legislador y actual secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor.

Desarrollo del norte entrerriano

Por otra parte, se constituyó la reunión conjunta de Hacienda, Presupuesto y Cuentas -a cargo del diputado Bruno Sarubi- junto a la de Economías Regionales -presidida por el secretario de comisión Juan José Bahillo.

En este ámbito, los legisladores abordaron el proyecto de ley venido en revisión de autoría de la senadora Gladys Domínguez que establece la creación de una Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, con el objetivo de planificar, ejecutar y monitorear políticas públicas destinadas al crecimiento sustentable de esa región en materia económica, social, productiva, educativa y de infraestructura.

Domínguez sostuvo en los fundamentos que “es una oportunidad clave, una estrategia para transformar la región, con una mirada de justicia territorial”.

El debate contó además con la participación, en calidad de invitada, de la coordinadora general de Gestión del Ministerio de Desarrollo Económico, María Paula Vicari, quien valoró la “promoción de nuevas cadenas productivas que agreguen valor en origen, fomenten la inversión público-privada en obras viales y conectividad, e incentiven la generación de empleo privado de calidad”.

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