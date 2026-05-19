Senasa explica porqué la segunda vacunación del año contra aftosa empieza el 8 de junio en Entre Ríos

Cuando recién está finalizando la primera campaña de vacunación contra fiebre aftosa en la provincia ya se viene la segunda. Así planteó las cosas el Senasa; para Entre Ríos y todo el país. Desde el organismo sanitario dispusieron tal modificación y ahora trabajan para echar algo de claridad en la confusión general.

Sucede que, desde hace años, en el primer operativo de abril y mayo los ganaderos vacunaban el total del rodeo y en el segundo, que empezaba en octubre con los nacimientos concretados, solamente los animales menores de dos años. Ahora apretaron irán desde el 8 de junio solamente por las terneras y terneros registrados por los mismos productores.

Para entender recorrer con ayuda esta encrucijada, Campo en Acción habló con Ignacio Caropressi, coordinador regional de Sanidad Animal de Senasa en Entre Ríos. El profesional, a través del aire de LT14, Radio Nacional Urquiza, aportó sus explicaciones en torno al asunto.

Especificó que “la primera campaña se vacunó normal, como siempre; ahora Senasa necesita que se realicen los cambios de categorías de terneros a novillitos o de terneras a vaquillonas para tener un número exacto, o aproximado, 15 días previos al inicio de segunda campaña que empieza el 8 de junio”. Tras cartón ponderó que “si tenemos una buena recategorización podremos brindar al ente el listado de unidades productivas a vacunar; y esto hace que se pueda evaluar cómo llevarla adelante”.

En ese sentido subrayó la importancia de concretar el cambio de categoría de ejemplares: “Todavía no tenemos un número o estimación de lo que se vacunará en la segunda campaña contra aftosa. Ese número estará 15 días antes, el 24 de mayo. Aquel no que haga en la recategorización de sus animales, Para Senasa quedarán registrados como terneros o terneras y se deberá volver a vacunarlos. Por eso le pedimos a los productores que hagan la recategorización”.

Para el profesional “es un año de transición con una nueva estrategia, tampoco saquemos el foco de como veníamos que es vacunando todo en la segunda categorías menos vacas y toros y ahora quedan solo terneros y terneras. Todo lo demás sigue igual. Una vez finalizada veremos, analizaremos y en base a eso seguiremos adelante”.

De arranque nomás, durante la entrevista dijo que “este es un año particular en materia de lucha contra aftosa porque se ejecuta la resolución 711/25 que establece cambios en la estrategia; ya transitamos la primera parte con un balance muy bueno en cuanto a cobertura vacunal. Complicó un poco el clima, con las lluvias en varios departamentos lo que generó algunos contratiempos, normales. En algunos departamentos dimos una prórroga, pero estamos terminando de manera satisfactoria”. En otras palabras, a mediados de mayo están terminando el primer operativo y en 20 días arranca el segundo.

Caropresi reforzó al indicar: “Ahora viene una campaña de menores que comienza el 8 de junio y se extiende hasta el 10 de julio. La particularidad es que se vacunarán únicamente terneros y terneros”.